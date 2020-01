Após racha, petistas começam a deixar prefeitura de Rio Branco

Depois de uma conversa com a prefeita Socorro Neri, na última sexta-feira, 17, o ex-vereador petista, Gabriel Forneck, não voltou pra trabalhar na secretaria Municipal de Saúde, onde estava lotado desde o ano passado. Quando abriu mão de ser vereador, Forneck foi nomeado pelo então prefeito Marcus Alexandre para ser Superintendente do RBTrans, e quando Neri assumiu o cargo, o deslocou para a saúde.

É o início de uma revoada de petistas que deixam a gestão da ex-aliada Socorro Neri, depois do racha entre membros do PT e do PSB, que conquistaram juntos a prefeitura de Rio Branco em 2016.

Petistas históricos como a fundadora do PT no Acre, Socorro Lima, trocam o Partido dos Trabalhadores pelo PSB de Neri. Socorro também é da saúde, pasta liderada por Oteniel Almeida, até então petista. O gestor da saúde e cerca de 40 Comissionados também vão engrossar as fileiras do PSB ou outro partido que não seja o PT. Almeida teria iniciado conversas com os comissionados da saúde para saber “quem vai e quem fica”.

Há também informações de que o presidente do PT, Cesário Braga, ameaça de expulsão, os filiados que “não marcarem posição fechada com o PT”, o que vem desagradando ainda mais os petistas já não tão inclinados à permanecerem na sigla.