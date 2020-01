Após incêndio, PGE suspende atendimentos ao público nesta quarta-feira (22)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 226, realizado na noite desta terça-feira (21), em São Paulo. O prêmio acumulou e paga R$ 35 milhões no próximo sorteio, quinta-feira (23).

As dezenas sorteadas são: 02 – 04 – 07 – 16 – 30 – 38.

Uma aposta simples, com apenas seis dezenas, custa R$ 4,50.