Residência Médica da Fundhacre: prova escrita será realizada nesta terça-feira (21)

O sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed/AC) irá se reunir com o Promotor de Justiça de Defesa da Saúde na noite desta segunda-feira, 20, para tratar de alguns assuntos que estão incomodando a categoria no ambiente de trabalho. Um deles é a questão da segurança. O objetivo é encaminhar ao Promotor do Ministério Público do Estado, Gláucio Shiroma, o pedido de garantia da segurança dos profissionais e a continuidade dos serviços em unidades afetadas pela violência, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) situada no bairro Cidade do Povo – que teve o atendimento ambulatorial suspenso após um homicídio na entrada do hospital.

Segundo a diretoria do Sindmed no Acre, “é inadmissível que profissionais que trabalham diuturnamente para salvar vidas sejam coagidos, ameaçados e tenham suas vidas em risco”. De acordo com a categoria, em menos de três dias, dois casos de violência foram registrados contra servidores da UPA na Cidade do Povo. Após o homicídio que provocou danos à infraestrutura do local, na tarde desse domingo, 19, eles afirmam que houve uma tentativa de invasão e intimidação aos profissionais após o serviço ambulatorial ter sido suspenso. “Sofrem terror por medo de invasão à unidade de saúde”, diz o sindicato.

Os médicos dizem já ter pedido providência junto a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e garante que irá recorrer às demais autoridades para que o problema seja solucionado.