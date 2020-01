Presidente do DCE cobra prefeita sobre a renovação de cartões de passe de estudantes

A Universidade Federal do Acre (UFAC) por meio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodgep) está com as inscrições abertas para o concurso público efetivo para os cargos de nível médio e superior na Instituição.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (20) e encerram no dia 7 de fevereiro, a inscrição será somente via online em link disponibilizado no site da UFAC (https://sistemas2.ufac.br/sigesc/login/?next=/sigesc/). As taxas vão de R$ 80 a R$ 130.

Serão ofertadas seis vagas para o provimento de cargos da carreira de técnico-administrativo em educação do quadro permanente de pessoal da Ufac.

Para o cargo de assistente em administração são três vagas, sendo que o candidato precisa ter ensino médio profissionalizante ou médio completo, mais experiência de 12 meses. Os valores da remuneração vão de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66.

Além disso, tem um vaga para o cargo de médico veterinário, uma vaga para assistente social e uma para técnico em assuntos educacionais é necessário ser formado em pedagogia ou em alguma licenciatura para concorrer a este último cargo.

Segundo o edital, aos salários serão adicionados o auxílio transporte, o auxílio pré-escolar (a quem possuir dependente de até cinco anos de idade), auxílio alimentação e o incentivo à qualificação.

Para mais informações, clique aqui .