Porteiro, caseiro e vendedor: veja as 32 vagas do SINE desta segunda-feira

A Justiça do Trabalho transferiu do dia 20 para 24 de janeiro o feriado alusivo ao Dia do Católico no Estado do Acre. Segundo comunicado do TRT da 14ª Região, “devido a observação da incompatibilidade entre os feriados do Estado do Acre e o período de funcionamento da Justiça do Trabalho, e, ainda, considerando a Portaria nº 031/2011 do TRT de Rondônia e Acre, o feriado referente ao Dia do Católico (20/01 – segunda-feira), foi excepcionalmente transferido para o dia 24/01 – sexta-feira, em todas as Unidades da Justiça do Trabalho no Acre”.

Dessa forma, diz o TRT, o feriado referente ao Dia do Evangélico, comemorado em 23 de janeiro, está mantido e será sucedido pelo feriado do Dia do Católico. Segundo explica o TRT, a medida visa evitar possíveis prejuízos às pessoas que procuram a Justiça do Trabalho do Acre, “em decorrência do gozo dos feriados em dias diferentes daqueles a serem adotados pelo calendário do Estado do Acre”.