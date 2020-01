Polícia realiza operação contra comércio irregular de bebida alcoólica no Juruá

O Consulado-Geral do Brasil em Cochabamba emitiu neste domingo (19) alerta aos brasileiros residentes na Bolívia quanto a possíveis manifestações no Dia do Estado Plurinacional da Bolívia, “com mobilizações cívicas, ações conflitivas e ameaças de desabastecimento”.

“Paralelamente, ante essas advertências públicas, medidas preemptivas estão sendo tomadas pelos Governos nacional e departamental, no intuito de garantir a segurança da população”, informa o Consulado.

“Reiterando as orientações dirigidas aos brasileiros desta jurisdição, por ocasião dos eventos ocorridos em outubro e novembro de 2019, o Consulado Geral recomenda que a comunidade residente, constituída majoritariamente de estudantes, mantenha a cautela devida e as precauções indispensáveis, particularmente diante de eventuais restrições viárias, bloqueios circunstanciais ao comércio e serviços públicos, além de ações violentas pontuais e confrontos com as forças de segurança, que poderiam por em risco a integridade física e psicológica de seus membros”, completa o informe.

Nesse contexto, reservar água e alimentação é uma das recomendações. Além disso, garantir meios de se comunicar com a família no Brasil.

“Os brasileiros, residentes ou em trânsito por Cochabamba e cidades adjacentes, mantenham as salvaguardas de praxe e evitem os locais onde tradicionalmente se realizam manifestações e protestos conflitivos, em prol de sua própria segurança, cuja preservação é de responsabilidade prioritária de cada cidadão”, completa o alerta consular.