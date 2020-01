Morre Nino, professor da UFAC e ex-craque do futebol acreano

O helicóptero Harpia 1, mais conhecido como “Estrelão”, se envolveu em um acidente quando levantava vôo, na manhã deste sábado (18) próximo ao Posto Correntão, no Segundo Distrito, em Rio Branco.

O acidente ocorreu no momento em que um caminhão invadiu área de segurança e bateu na hélice da aeronave quando levantava vôo para realizar uma operação no Belo Jardim. Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas um tripulante da aeronave sofreu ferimentos leves e passa bem.

Em contato com o Major Falcão, do Corpo de Bombeiros do Acre, o militar relatou que o helicóptero estava em procedimento de decolagem. No caminhão tinha três passageiros, mas segundo ele, nenhum se feriu . Os envolvidos no acidente receberam atenção médica e prestaram esclarecimento às autoridades responsáveis.

“O veículo acabou invadindo área de segurança e veio a colidir com a hélice do helicóptero. Houve danos no caminhão e no helicóptero, já está tudo sob controle e a Polícia Civil e a Militar está no local”, afirmou.