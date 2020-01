Inscrições para o Sisu começam amanhã e vão até quarta-feira (24)

Beneficiados pelo programa contam suas experiências após aprovação

Com as notas individuais do Enem – divulgadas o Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na última sexta-feira (17) – em mãos, os candidatos já devem se preparar para a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que começa amanhã e vai até quarta-feira, dia 24.

De acordo com o balanço divulgado pelo MEC, 128 instituições irão ofertar mais de 240 mil vagas em 2020. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, através do sistema exclusivo Sisu, na página do Inep. A classificação final será divulgada no dia 28 do mesmo mês.

Para todos os alunos que obtiveram nota maior que zero na redação, é possível escolher até duas opções de vagas, por ordem de preferência, acessando o formulário de inscrição, com a indicação do curso, a instituição, o local de oferta e o turno.

Aprovado no processo há dois anos, o estudante Henrique Dalton (31) foi contemplado pelo programa e estuda ciências contábeis na Universidade Federal da Bahia. Em virtude do aumento da mensalidade do curso de engenharia química, que cursava na faculdade privada, Henrique precisou abandonar e buscar outra alternativa.

“Eu cursei até o 8º semestre de engenharia química, mas as parcelas ficaram inviáveis para minha família. Também avaliei as condições de mercado de trabalho e não estavam tão favoráveis, então fiz o Enem e fui aprovado na UFBA”, conta.

Bruno Santos, estudante de 25 anos, também discente de ciências contábeis em universidade pública, relata que se dedicou aos estudos por dois anos para ser assertivo no exame.

“Já sabendo que não teria renda suficiente para bancar uma faculdade particular, porque os custos são elevados, eu resolvi me dedicar antes de fazer a prova e deu resultado. Fui aprovado na primeira vez que prestei a prova e hoje consigo estudar com tranquilidade”, diz.

Com visão empreendedora, Bruno fala sobre os objetivos ao terminar a graduação. “Como já estou adquirindo experiências no estágio, meu foco é montar um escritório quando me formar. Apesar de ser o sonho de muitos que cursam contábeis, eu espero me planejando para alcançar isso o mais rápido possível”, planeja.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil