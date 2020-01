Enquanto violência cresce, governador, vice, secretário de segurança e comandante da PM estão fora do Acre

Enquanto o Acre registra 30 mortes violentas nos primeiros 19 dias do ano, a maioria devido entre a guerra das facções Bonde dos 13 e Comando Vermelho, as principais autoridades do Acre, tanto da política como da segurança, estão fora do Acre.

O ac24horas apurou que desde a última quinta-feira, 16, o governador Gladson Cameli está fora do Acre. A assessoria confirma apenas que se afastamento seria para fazer alguns exames de rotina, mas a reportagem verificou que o chefe do Palácio Rio Branco está fazendo um tratamento contra insônia.

Também fora do Estado, o vice-governador Major Rocha e o Comandante da Polícia Militar, Ulysses Araújo, que estão nos Estados Unidos, participando de um encontro sobre Segurança Pública. Já Paulo César, secretário da segurança pública, também está fora do Estado, de férias, acompanhando o tratamento médico de um de seus filhos.

Enquanto as principais autoridades não estão no Estado, uma coletiva de imprensa está marcada para ocorrer na manhã desta segunda-feira, 20, na Casa Civil. Quem está governando o Estado interinamente é o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior (Progressistas), cunhado de Gladson Cameli.