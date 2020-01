Consulado alerta brasileiros na Bolívia para possibilidade de novas manifestações

A praça São Gabriel, no entorno da igreja de São Sebastião, na área de eventos de Xapuri, se transformou no centro comercial e administrativo da cidade durante os festejos do santo padroeiro da cidade. Além de toda a estrutura que concentra parques infantis, feiras de artesanato e restaurantes, a praça recebeu também o aparato do gabinete do prefeito e secretarias municipais.

Desde o último dia 17, o prefeito da cidade, Ubiracy Vasconcelos, e os secretários municipais despacham no local com uma programação de atividades que envolvem atendimento ao público, exposição de informações gerais sobre as ações da administração e prestação de contas, além de outras interações com a população que demonstrou ter aprovado a iniciativa da municipalidade.

O gestor municipal diz que a ideia surgiu da necessidade de a administração estar mais perto das pessoas da cidade e dos visitantes durante o período dos festejos. De acordo com ele, é preciso que os munícipes e turistas vejam que o poder público está presente, seja por meio da prefeitura ou pelos órgãos do estado, como a segurança pública e a estrutura que lhe acompanha.

“Esse momento é muito especial, toda essa movimentação de pessoas, as atividades desenvolvidas, o comércio, a programação da igreja e da prefeitura, tudo acontece aqui nesse entorno, e é aqui que nós também vamos estar, coordenando, acompanhando a organização, recebendo e conversando com as pessoas que estão aqui para abrilhantar ainda mais a nossa festa”, disse o prefeito.

Em plena atividade também está o Shopping Popular, que é o espaço dedicado aos comerciantes formais e informais que, nesta época do ano, se transformam nos tradicionais marreteiros. Há gente de todos os lugares do Acre e de outros estados da federação apostando nas vendas de todos os tipos de produtos, calçados, roupas e confecções, bijuterias e artesanatos.

Programação em andamento

Neste domingo, 19, a grande atração da programação cultural vai ser a apresentação da Banda de Música da Polícia Militar do Acre, a Furiosa, no período da tarde. Na segunda-feira, 20, dia procissão e ponto alto da festa, a banda volta a se apresentar fazendo uma alvorada musical em frente à igreja de São Sebastião. Ainda hoje, ocorre o Bingão de São Sebastião com 40 cabeças de gado.

Na programação deste dia 20, haverá a celebração de um terço às 6h30 da manhã em frente à igreja com duas missas, às 7h e às 10h. Às 14h30 haverá a apresentação do coral infanto-juvenil da paróquia com um musical sobre a vida e a morte de São Sebastião. A Missa Solene será celebrada às 16 horas. A esperada procissão será logo em seguida.