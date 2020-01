Cerca de 30 presos fogem do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco

A mãe do Governador Gladson Cameli, Linda Cameli, comentou na matéria publicada pelo ac24horas, em que o deputado estadual Roberto Duarte (MDB), faz uma crítica ao chefe do Palácio Rio Branco para que assuma que não dá mais conta de conter a violência no Acre e solicite intervenção federal na segurança pública.

Linda Cameli, disse que o filho “incomoda muito esse senhor (Roberto Duarte)” e ainda chamou o deputado de “Palhaço”.

O ac24horas questionou o parlamentar sobre as declarações da mãe de Cameli, que respondeu que é amigo de do governador. “Eu sou amigo do Gladson Cameli! Nunca ofendi e muito menos critiquei a honra da pessoa Gladson Cameli. Busco tecer críticas sempre direcionadas ao governo, mas com responsabilidade, respeito e sempre acompanhadas de propostas”, enfatizou.

Duarte salientou que na questão da Segurança Pública, tão somente fez uma sugestão para que o Governo Estadual peça o apoio do Governo Federal. “Acredito que agregaria muito com as nossas Polícias Civil e Militar, que já tem feito o possível para tentar resolver o problema da violência, mas infelizmente não conseguimos avançar nesta questão”, justificou.