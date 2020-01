Após 30 mortes em 18 dias, petição on-line pede intervenção federal na Segurança do Acre

Na noite deste domingo (19) foi dado início a uma petição on-line no site https://secure.avaaz.org/ pedindo intervenção federal na Segurança Pública do Acre, e tem ganhado força nas redes sociais. Em menos de três horas no ar, a petição já ultrapassa 400 assinaturas.

A mobilização é parte de um clamor popular diante das notícias de roubos diários em casas, comércios, ruas e nos pontos de ônibus, além de sequestros, decapitações, mortes e chacinas como a que ocorreu na noite deste sábado (18), em que seis pessoas foram assassinadas em um Bar, na Transacreana, em Rio Branco.

O autor da iniciativa, o vereador Emerson Jarude (Sem partido), criou a petição pedindo ao Presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) para realizar uma intervenção federal na Segurança Pública do Estado do Acre.

“Em menos de 10 anos, Rio Branco se tornou uma das capitais mais violentas do Brasil. Por isso, pedimos a sua ajuda para assinar esta petição e encaminhar para o maior número de pessoas possíveis. Precisamos expor a atual situação do Acre e pedir ao Presidente Jair Bolsonaro que intervenha por nós o mais rápido possível. Os acreanos pedem INTERVENÇÃO FEDERAL NA SEGURANÇA PÚBLICA DO ACRE, JÁ”, defendeu.

