Abertas inscrições para concurso efetivo na UFAC; são ofertadas seis vagas

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou nesta segunda-feira (20) o resultado do processo seletivo simplificado para a seleção de estagiários visando a formação de cadastro de reserva.

A lista classificatória preliminar para seleção de estagiários, foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (20). O processo trata de formação de cadastro reserva para atender as necessidades do Governo do Estado do Acre. Clique aqui para mais informações.