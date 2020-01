Xapuri vence Rio Branco em amistoso sub-20 e jogadores despertam interesse do Estrelão

Um selecionado sub-20 de Xapuri venceu a equipe da mesma categoria do Rio Branco Futebol Clube em partida amistosa realizada no último nesse sábado, 18, no estádio Álvaro Felício Abrahão, na Princesa do Acre.

Os garotos de Xapuri dominaram a partida e venceram a equipe da capital pelo placar de 3×1. O amistoso intermunicipal fez parte da programação da Festa de São Sebastião e levou um bom público ao estádio municipal.

Após o jogo, o presidente do Rio Branco, Neto Alencar, entrou em contato com os representantes da equipe xapuriense manifestando o interesse em levar pelo menos quatro dos jogadores que disputaram a partida para a capital.

De acordo com informações de fontes ligadas ao futebol em Xapuri, a cidade tem, no momento, uma excelente safra de jovens jogadores com potencial bastante promissor. No próximo mês, um jogador do sub-14, Aron Sarkis, irá ao Rio de Janeiro fazer um teste no Flamengo.

Atletas de Xapuri estão empolgados também com a parceria que a prefeitura fez com o Independência para que o tricolor acreano dispute o campeonato estadual desse ano com uma equipe formado por jogadores da cidade.

Quanto ao interesse do Rio Branco por jogadores de Xapuri, Éden Barros Mota, apoiador e entusiasta do futebol na cidade, informou que conversas entre a diretoria do Estrelão e os jogadores deverão ocorrer na próxima semana.