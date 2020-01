Helicóptero e caminhão ainda não foram retirados do local do acidente por falta de perícia

Já se passaram mais de 24 Horas do acidente entre o caminhão baú e o helicóptero Harpia 1, e o local está exatamente igual. Isso porque o local deve obrigatoriamente permanecer isolado até a chegada da perícia técnica, que deve chegar a capital acreana nesta semana.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, o caminhão como o helicóptero devem continuar no local até quarta-feira (23) ou quinta-feira (24) desta semana.

Segundo o Coordenador do Centro Integrado de Operações Área (CIOPAER) Maik Souza, uma equipe do Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) 7, com base em Manaus (Amazonas) será destaca a capital acreana para realização da perícia técnica.