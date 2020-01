Garoto que nasceu sem uma das principais artérias do coração volta para casa após cirurgia no RJ

O garoto Ruan Lima de Sousa, 10 anos, diagnosticado com cardiopatia congênita, teve alta médica do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro (RJ) e já se encontra em casa, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Ruan esteve internado mais de três meses no Hospital do Juruá, aguardando vaga no Tratamento Fora de Domicílio (TFD). No Rio de Janeiro, ele passou pela cirurgia no último dia 6 de Janeiro, no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. Ruan teve alta na segunda-feira (13) e na última quinta (16) voltou para Cruzeiro do Sul.

Rua foi diagnosticado com atresia pulmonar, o que significa que uma das principais artérias do seu coração nunca foi formada.

Segundo a mãe, Izamar Lima, 44 anos, o filho está se recupera bem, está andando e bem “coradinho”.

“Os médicos falaram que vai precisar ficar na dieta nos três primeiros meses, mas que ele vai poder ter uma vida normal, assim que se recuperar por completo. Ele já está matriculado e assim que as aulas começarem, já vai estudar também. Estamos só alegria por ele estar bem, podendo fazer tudo que uma criança normal faz, graças a Deus”, disse a mãe.