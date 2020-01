Campeonato Carioca: dos grandes, apenas Fluminense consegue vencer na 1ª rodada

Dos principais campeonatos estaduais do país, apenas o Carioca teve início neste final de semana.

E a primeira rodada não foi nada interessante para a grande parte dos chamados clubes grandes do Rio de Janeiro.

O atual campeão, Flamengo, que optou por jogar a competição com jogadores sub-20, já que o elenco principal ainda está de férias e vai fazer pré-temporada em Portugal, não saiu do zero a zero contra o Macaé em jogo realizado no sábado, 18.

Já o Botafogo, nem um empate conseguiu. O time da estrela solitária perdeu por 1 a 0 para o Volta Redonda.

No domingo foi a vez do Vasco estrear e também sair de um empate sem gols contra o Bangu.

O único time do Rio considerado grande a vencer na estreia foi o Fluminense que ganhou do Cabofriense por 1 a 0.

Os demais campeonatos estaduais mais importantes do país, paulista, gaúcho e mineiro, começam neste próximo meio de semana.

Já o campeonato acreano só tem início no dia 2 de fevereiro.