Racha na Frente: Zen, cabras e cabritos!

O Partido dos Trabalhadores (PT) deverá disputar a eleição de prefeito em Rio Branco com o deputado estadual Daniel Zen. O PCdo B deverá indicar o vice dele, que poderá ser o ex-vereador e ex-vice de Marcos Alexandre, Márcio Batista. Principalmente agora que a prefeita Socorro Neri (PSB) resolveu chutar o pau da barraca ao ir para o confronto aberto com o ex-senador Jorge Viana.

Com o racha no último bastião político da Frente Popular do Acre (FPA), o caminho está aberto para uma composição do PSB com o PSD do senador Sérgio Petecão, que buscava abertamente essa parceria.

O racha também foi comemorado nas cúpulas do PSDB (Minoru Kimpara) e MDB (deputado Roberto Duarte). Os dois partidos acham, por exemplo, que o racha os beneficia. Porém, na avaliação do comando do PSB, o rompimento favorece Neri, ja que quanto mais cabras mais cabritos.

“Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal”. (Maquiavel)