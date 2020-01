‘Ninguém está tirando nem um real de saúde e educação’, diz Bittar

Com um valor do metro quadrado estimado em R$ 1.287,76, o custo médio da construção civil no Acre em dezembro de 2019, foi um dos maiores do país, perdendo somente para os Estados do Rio de Janeiro (R$ 1.288,96) e Santa Catarina (R$ 1.331,05).

Este valor do Acre foi 9,2% maior do que a média da Região Norte e 10% maior do que a média brasileira. Além do custo médio elevado, a sua variação percentual do custo no ano (4,37%) foi maior que a variação da Região Norte (4,22%) e a do Brasil (4,03%).

Os dados do IBGE foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre. Maiores informações sobre a construção civil e demais dados sobre a economia acreana.

