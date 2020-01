Motoboy rouba cena nas ruas de Rio Branco com mensagem inusitada

A deputada Mara Rocha tem autorização da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal para promover audiência pública visando a criação do Batalhão de Polícia Rural no Estado do Acre. A audiência deve ocorrer em março.

Mara baseia-se na experiência do Estado de Goiás, que segundo ela tornou-se é referência em todo o Brasil no combate a criminalidade na zona rural. Lá, esse batalhão conta com Centro de Comando e Controle Rural que monitora em tempo real as fazendas e viaturas da patrulha, possibilitando maior agilidade no trabalho através de georreferenciamento.

Regularmente, as propriedades recebem a visita de policiais para cadastramento dos produtores, trabalhadores, maquinário, marca de gado e para apresentar o Disk Denúncia Rural.

“Nessa audiência pública vamos mostrar a importância da implantação da Polícia Rural no Acre para desarticular as quadrilhas que agem no campo. Temos que pensar em uma rede de segurança inteligente e eficaz. Chamaremos para participar dessa audiência pública, produtores rurais e as entidades ligadas ao agronegócio, como Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária no Acre (Fundepec) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Acre que poderão entrar como parceiros do Estado na implantação da Polícia Rural, da mesma forma como aconteceu no Estado de Goiás”, disse Mara Rocha.