Mais um jovem é executado no Vila Acre e número de mortos chega a 24 em 18 dias

Mateus Viera Cardoso, 22 anos, foi executado a tiros em via pública na noite deste sábado (18). O crime aconteceu no Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Mateus e um amigo estava trafegando na bicicleta pelo ramal, indo comprar um energético em uma distribuidora, quando dois homens não identificados, membros do Bonde dos 13, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Mateus foi atingido com dois projeteis, um na cabeça e outro nas costas. O amigo de Mateus, conseguiu fugir correndo e entrando em uma área de mata. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Viera que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística, em seguida os policiais colheram as características dos autores do crime e saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Com este homicídio, sobe para 24 o número de mortes violentas nos primeiros 18 dias do ano no Acre.