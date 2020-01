Horas após acidente, moradores tiram fotos e selfies com o Hárpia 1

O coordenador do Centro Integrado de Operações Área (CIOPAER), Maik Souza, em entrevista ao ac24horas, relatou que uma equipe do Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) 7 está sendo enviada para o Acre para investigar o acidente ocorrido na manhã deste sábado (18) com o helicóptero Harpia 1, mais conhecido como “Estrelão”.

Segundo Souza, os procedimentos acerca do acidente já foram adotados e o órgão responsável pela investigação SERIPA já foi acionado. O órgão é responsável juntamente com Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) pela investigação do caso.

De acordo com Souza, o contrato de manutenção e de seguro da aeronave está em dia.

“Todos eles já foram acionados. Estamos esperando somente o procedimento das duas seguradoras, no caso da Seripa para prevenção de acidentes e também da seguradora da aeronave para cobrir o prejuízo”, afirmou.