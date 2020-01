Ex-gerente do Depasa em Xapuri publica foto com esposa agredida

O ex-gerente do Depasa em Xapuri, Antônio Marcos Mansour, preso em flagrante no domingo passado, 12, acusado de agredir a esposa, usou uma rede social para confirmar que não é mais gerente da autarquia no município.

Mansour foi solto dia seguinte a agressão após o pagamento de fiança no valor de 2 mil reais estipulado pelo delegado de Xapuri Alex Danni.

Na publicação, Mansour agradeceu a Deus pelo tempo que esteve à frente do cargo e confirmou que não é mais o gerente do Depasa no município. Uma portaria, assinada pelo presidente da autarquia, Zenil Chaves, nomeou para a função Rodrigo Augusto Rossi Garcia.

O que chamou a atenção na publicação foi a presença na foto da esposa agredida, Cleia Menezes, já que apesar de ter concedido liberdade à Mansour, o juiz da Comarca de Xapuri, Luís Gustavo Alcalde Pinto acolheu o pedido da vítima e concedeu medidas em seu benefício previstas na lei Maria da Penha.

Com isso, Marcos Mansour estaria proibido de se aproximar da esposa, devendo se manter à distância mínima de 200 metros de distância dela, bem como está proibido de manter com ela qualquer tipo de contato, seja pessoal, por telefone, mensagem de texto e WhatsApp. Foi decretada ainda a retirada do agressor do lar do casal e determinado o seu impedimento de frequentar a residência da família até o término do processo.

Não se sabe se Mansour usou uma foto antiga ou se conseguiu o perdão da esposa agredida e retomou o casamento.