Caminhão que colidiu com hélice transportava resíduos hospitalares

Horas após o acidente que envolveu um caminhão baú e o helicóptero Harpia 1 em Rio Branco, o local se tornou uma espécie de ponto turístico. O acidente ocorreu por volta da manhã deste sábado (18) e o estado da aeronave chamou a atenção dos curiosos.

A aeronave está parada no meio do BR 364, próximo ao posto Correntão. Os moradores que passaram pelo local do acidente decidiram aproveitar o momento para registrar por meio de fotos e selfies com a aeronave.

Alguns internautas, em tom de brincadeira, sugeriram que o local do acidente vire um ponto turístico de Rio Branco.