Agricultor é suspeito de engravidar filha com deficiência mental

Apesar do recesso parlamentar, a deputada Jéssica Sales (MDB) continua intermediando em Brasília, pela liberação de recursos federais para a conclusão de obras esportivas que estão sendo realizadas pelas prefeituras do interior do Estado, com excelentes resultados. A parlamentar conseguiu no Ministério do Esporte a liberação de mais de R$ 4,8 milhões para a construção, melhorias e revitalizações de espaços esportivos para atender a juventude e os desportistas acreanos.

Os recursos são provenientes de emendas individuais e extraemendas, indicadas pela emedebista ao orçamento de 2017.

A prefeitura de Porto Walter foi contemplada com R$ 487,5 mil para a construção de uma quadra de esporte coberta localizada no segundo distrito e mais R$ 973 mil referente ao convênio de R$ 1,5 milhão para a ampliação e reforma do estádio de futebol da cidade. Já a Prefeitura de Manoel Urbano foi beneficiada com R$ 975 mil para a conclusão de duas quadras poliesportivas cobertas e o município de Mâncio Lima acabou de receber R$ 487 mil para a conclusão de uma quadra poliesportiva e mais a primeira parcela de R$ 585 mil referente a um convênio de R$ 3 milhões, que garantirá a revitalização do Estádio Totão, um dos patrimônios do município.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul foi beneficiado com mais de R$ 2,4 milhões para a conclusão de quadras cobertas nas comunidades rurais ramal 2 , Liberdade e Campinas, além do valor integral de R$ 975 mil para construção de ginásio coberto na Vila Assis Brasil, sonho antigo dos moradores.

“Esses investimentos são de grande importância, é o nosso dever garantir e incentivar a boa prática do esporte. Fico feliz em contribuir, esporte é vida, é saúde e é oportunidade para os nossos jovens talentos”, explicou a deputada.