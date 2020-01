SESACRE dá nova data para pagamento de servidores do Hospital do Juruá e sindicato dos enfermeiros quer grevar

O impasse continua. O governo do Estado ainda não repassou os recursos e a Anssau não pagou o salário de dezembro dos servidores do Hospital do Juruá.

O Sindicato dos Enfermeiros do Acre convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para esta sexta-feira, 17, às 18 horas com indicativo de greve para a próxima quarta-feira, 22.

O presidente do Sindicato, Jenson Medeiros diz que também deverá entrar com ação na justiça do trabalho “já que pela CLT a Anssau deveria ter pego os salários até o quinto dia útil do mês”.

O governo do Estado já estabeleceu três datas para a quitação do pagamento: a porta-voz Mirla Miranda disse que o orçamento do Estado será aberto dia 30 de janeiro, quando haverá o repasse para a Anssau. Em Cruzeiro do Sul o governador Gladson Cameli deu entrevistas anunciado o pagamento para o último dia 15, o que não ocorreu. Já a diretoria de Comunicação da Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o Orçamento será aberto dia 20. A partir desta data será efetuado o pagamento dos servidores da unidade hospitalar do Juruá.

O representante dos médicos, Theobaldo Dantas, afirmou que esse atraso de repasse de dezembro e a retenção de parte do repasse de novembro para a Anssau acarretam prejuízos ao atendimento ao público no Hospital, mas por enquanto descartou uma paralisação da categoria. “Aqui não há politicagem. Nossa política é a saúde e nossa missão como médicos é prestar o melhor atendimento aqueles que buscam os serviços de saúde no Hospital do Juruá. Na gestão anterior suspendemos o serviços várias vezes mas no momento atual entendemos desnecessário tal medida porque são momentos distintos e há uma epidemia de dengue na cidade. Seria desumano com a população de Cruzeiro do Sul uma greve agora. Por outro lado há empenho real da gestão atual em equacionar o problema dos repasses para a gestora do hospital do Juruá”, cita o médico.