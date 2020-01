Previsão indica que nível dos rios deve voltar a subir no Acre

Chuvas intensas ocorreram nesta sexta-feira, 17, desde as primeiras horas do dia na maior parte do Acre, principalmente nos vales dos rios Acre, Xapuri, Rola, Iaco, Macauã, Caeté, Chandless, Purus e Tarauacá. Um acúmulo de chuva significativo foi registrado na maioria dos municípios da região. Choveu entre 30 e 60 milímetros em Xapuri, Capixaba, Manuel Urbano, Tarauacá e Feijó.

Agora, conforme o portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, o nível dos rios deve volta a subir rapidamente. A elevação deve ser percebida nos rios Acre, Iaco, Purus e Tarauacá. Segundo Friale, o nível do rio Rola, principal afluente do rio Acre, tem subido ininterruptamente nos últimos três dias, tendo atingido, nesta sexta-feira, a maior cota deste verão, até o momento, no seu alto curso.

A previsão é de muita chuva a partir da próxima semana, o que influencia diretamente no aumento do nível desses rios. Nesta sexta-feira, às 15h, em Rio Branco, o rio Acre marcava 9 metros, se encontra estável, mas deve voltar a subir nos próximos dias conforme o índice de chuvas.

Em Brasileia, o rio Acre marcava 3,2 metros hoje, tendo subido 20 centímetros nas últimas horas. Em Sena Madureira, o rio Iaco marcava 8,5 metros nesta tarde, registrando elevação conforme medição anterior.

Em Cruzeiro do Sul, o rio Juruá marcava 6, 8 metros, está estável, mas com as chuvas também pode voltar a subir nos próximos dias. Este fim de semana deve ser de chuvas fortes e pontuais no Acre.