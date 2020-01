Prefeitura convoca médicos aprovados em concurso para entrega de documentos

A Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB) por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), publicou nesta sexta-feira (17) a homologação e a convocação dos aprovados no concurso público simplificado.

Serão contratados 10 Médicos, Clínico Geral, para atuação na Atenção Primária da capital acreana.

Os candidatos devem realizar a entrega de documentos até o dia 03 de Fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Divisão de Gestão de Pessoas da Semsa, localizada na Avenida Brasil, Nº 475, 2º andar, centro

A contratação dos profissionais se dá pela necessidade de recompor as equipes de saúde do município, considerando uma grande baixa destes profissionais na secretaria, principalmente com a saída de médicos do Programa Mais Médicos.

Para ver os documentos necessários, clique aqui.