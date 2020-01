No Acre, 348 foram detidos em 2019 tentando entrar com material ilícito nos presídios do Acre

Com seus 16 anos de fundação a Rádio Aldeia FM (96.9) é a FM mais ouvida pela internet em todo o Estado do Acre, com um alcance de quase 300 mil acessos, segundo dados do site Rádios.net.

Visando ampliar ainda mais esses acessos e alcançar mais espaço nos meios digitais, a rádio está lançando um podcast com as principais atrações de sua programação.

“A ideia é levar o melhor de nossa programação para esse público que a cada dia vem utilizando mais as plataformas de áudios. O podcast hoje é considerado como uma nova era do rádio, uma plataforma muito ouvida durante as caminhadas, a academia, enfim, se tornou uma mídia de nicho em ascensão”, disse o coordenador da emissora em Rio Branco, Jairo Carioca.

Já nos primeiros acessos da nova plataforma, a rádio foi ouvida por internautas de todo o Brasil e até do exterior, como o Reino Unido e Croácia. Os áudios da podem ser ouvidos no SoundClound (https://soundcloud.com/aldeiafmac).

O principal programa jornalístico da emissora, o Cidadania, transmitido para 12 cidades ao vivo pela manhã, terá quadros exibidos na nova plataforma, assim como quadros de entrevistas, Chorinhos, MPB e o Programa Fale com o Governador, transmitido toda segunda-feira.

Há também um planejamento para ações paralelas, como a possibilidade de um Festival de Canção com o DNA da rádio, parcerias com cinemas e promotores de eventos culturais, além de outras ferramentas que fidelize cada vez mais o ouvinte.

A ideia é segmentar os temas que são abordados durante a programação. Além da política e assuntos institucionais, o esporte, a cultura, a música que são carro chefe da emissora. O canal será alimentado com papos e músicas boas de ouvir.

A Aldeia FM também pode ser ouvida ao vivo, 24 horas por dia através do endereço http://aldeiafm.ac.gov.br/. O ouvinte também acessa o conteúdo e áudios através da Agência de Notícias do Acre (agencia.ac.gov.br).

Os ouvintes podem mandar sugestões através das redes sociais da rádio.