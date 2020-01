Motoristas de ônibus paralisam serviços por uma hora no Terminal

O vice-governador Major Rocha esteve nesta sexta-feira, 17, como governador em exercício do Acre na posse do novo diretor de operações do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), o agente de trânsito e servidor efetivo do órgão, José Tanaca.

Na sede do órgão, em Rio Branco, Rocha afirmou que Tanaca foi escolhido devido ao ser trabalho como agente de trânsito, uma vez que conhece bem a missão e os desafios da instituição.

“Escolher alguém da casa é valorizar servidores públicos. Desde início da gestão temos esse objetivo. O novo diretor vai ser um ponte para aproximação do governo do Estado com os servidores do Detran/AC. Temos muito trabalho pela frente e ele é uma pessoa muito capacitada para esse cargo”, frisou.

O presidente da autarquia, Luiz Fernando Duarte, disse que o Detran deve ter “uma boa dinâmica de equipe para desenvolver nossa missão, que é salvar vidas no trânsito e atender bem ao cidadão”.

José Tanaca é servidor efetivo do Detran/AC e atua como agente de trânsito há 10 anos.

Fonte: Agência de Notícias do Acre