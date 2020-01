Menino de 7 anos realiza sonho de festejar aniversário com os Bombeiros, em Rio Branco

Morador do bairro Universitário, em Rio Branco, o pequeno Zaqueu Victorio Carpes do Vale tinha o costume de sempre cumprimentar os militares do Corpo de Bombeiros quando estes passavam por perto de sua residência. “Todas as vezes que os militares tinham missão naquela localidade, Zaquel corria até a viatura e pedia para ser fotografado com os Bombeiros”, explica Major Cláudio Falcão.

No seu aniversário, celebrado na manhã dessa quinta-feira, 16, os Bombeiros Militares do 3º Batalhão (Rui Lino) recepcionaram, no quartel, o pequeno, para comemorar a data. A mãe do garoto, Neide Carpes, disse que o sonho do filho era comemorar o aniversário juntos aos combatentes.

Foi o Sargento Weverton da Silva, junto com os pais do garoto, que organizaram sua festinha de 7 anos.