Mais um é executado em Rio Branco e número de mortes chega a 23 em 17 dias

Na próxima terça-feira (21) tem estreia do BBB20, e, os acreanos são sempre especulados nos corredores da toda poderosa REDE GLOBO depois da participação de Gleici Damasceno, campeã da edição do programa de 2018. Amanhã (18) será revelada parte da lista dos participantes, e de acordo com as informações da própria GLOBO, a demora para revelar os nomes causou um certo estranhamento por parte do publico, que sempre fica sabendo quem serão os participantes uma semana antes do reality começar.

“Mudamos o formato de confinamento por conta do poder das mídias sociais, queremos causar surpresa no publico”, diz uma das fontes das emissoras consultadas por este colunista.

De qualquer forma, no dia 18 de janeiro, nós finalmente iremos descobrir uma parte de quem irá formar o elenco da edição que promete ser histórica. Mas enquanto os nomes não saem, vamos falar sobre rumores de acreanos que coincidentemente estão fora do estado, ou estão com passagem marcada para sair do Acre justamente na época em que começa o confinamento. Muito estranho isso!

1 – ROSSANA NUNES

Estudante de Medicina

2 – WENDELL BARBOSA

Atleta Acreano

3 – DÉBORA EVELYN

Make-Up

4 – ESMAEL PINHEIRO

Médico

5 – LUCI MATOS

Segunda colocada no Miss Acre 2019 e Miss Beleza do Acre 2020

6 – GUILHERME GAMA

Empresário

7 – VANESSA ANJOS

Digital Influencer de Mamães

8 – PAOLO CAMARGO

Preparador de Misses e Instrutor de Passarela

9 – JESSICA INGREDE

Digital Influencer

10 – JOÃO MARCOS

Estudante de Medicina

11 – TIAGO BRAGA

Empresário

12 – CLEODOMAR NATILIO

Personal Trainer