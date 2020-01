José Adriano e a luta por obras!

O presidente da Federação das Indústrias, José Adriano, vem fazendo todo esforço para tentar alavancar o setor no Acre. Adriano é visto como um dos maiores articuladores de obras no estado exercendo um papel fundamental na geração de emprego e renda, especialmente na Construção Civil, campo que gera o emprego imediato aquecendo a economia de uma maneira geral. José Adriano tem trânsito livre em todas as áreas da política facilitando o diálogo com o governo e prefeituras para a realização de obras com empresas locais. Na opinião do vice-governador major Rocha, por exemplo, Adriano tem uma função estratégica na construção do novo momento econômico que o Acre deverá viver a partir já deste ano.

“O difícil não é tirar as pessoas da miséria, é tirar a miséria de dentro delas”. (Ap. Afif Arão)

. Pronto, está decidido!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) será candidata reeleição; terá papel preponderante no primeiro e segundo turno.

. Portanto, que for partir para agressão na campanha eleitoral não se esqueça que ela pode decidir a eleição em qualquer circunstância.

. Depois não adianta ir com choradeira para o lado dela!

. A mais nova piada do ano:

. Alguns prefeitos não querem concorrentes em suas eleições; era só o que faltava tentar impedir a candidatura de concorrentes por meios jurídicos ou outros não republicanos.

. Ás vezes, o político fica desesperado pela reeleição (caso Dilma Rousseff); é exatamente a cova política ou jurídica que vai cair.

. E quando pipocam as denúncias!

. A executiva tucana confirmou que o delegado Sérgio Lopes será mesmo candidato a prefeito em Epitaciolândia.

. Sua eleição representaria renovação completa na política da cidade.

. Chicó passando para lembrar que o instituto da delação premiada continua prevalecendo apesar das tentativas de riscá-lo do mapa.

. O Progressista só tem um nome para disputar a eleição de prefeito; o do deputado José Bestene, os demais são figuração.

. China e Arábia Saudita executam criminosos em praça pública; fuzilamento e decapitação; no Irã é apedrejamento.

. Médicos, enfermeiros em ambulâncias ficam de prontidão para depois da morte retirar órgãos dos criminosos para transplantes.

. Tudo vendido para ajudar o país!

. Que coisa, hem!

. Minoru, Socorro Neri, Roberto Duarte, Pedro Longo, Jarbas Soster, Sanderson Moura, Daniel Zem, Vanda Milani…a fila está engrossando!

. O PSDB articula uma boa aliança com o Solidariedade, as conversações começaram muito bem.

. O PSD está boiando!

. Esperando a decisão do ex-prefeito Angelim, que não virá.

. Angelim é Jorge Viana!

. Tomar um café com o secretário Ribamar para saber das últimas!

. O secretário Ribamar é uma âncora firme do governo; se afrouxar o cabo a nau pode sofrer avarias políticas.

. Já dizia o governador Edmundo Pinto:

. “É preciso melhorar os procedimentos éticos e administrativos”!

. É como diz a dona Doca, todas as conversas que acontecem no gabinete de um governador vazam!

. Medusa, Medusa…!

. Segunda-feira início das doces férias!

. Até fevereiro!