Governo emite alerta de chuva com risco de deslizamento no Acre

A criança de 10 anos de Tarauacá, no interior do Acre, grávida e que virou assunto nacional, se encontra no abrigo Educandário Santa Margarida, em Rio Branco, após decisão judicial.

A informação foi confirmada pelo Conselho Tutelar de Tarauacá e a direção do abrigo. O caso virou manchete de todos os jornais da mídia nacional, em dezembro do ano passado.

A menor chegou há uns 15 dias no local e recebe atendimento psicológico, assistencial e médico na instituição. A menina foi encaminhada para Rio Branco para ter acompanhamento na gravidez.

O conselheiro tutelar de Tarauacá, Antônio de Souza Castro explicou que o Ministério Público do Acre (MP-AC) determinou que a criança continuasse o tratamento médico na capital acreana.

“A psicóloga levou ela para fazer acompanhamento com ginecologista, obstetra e outros médicos. A Justiça decidiu que ela ficasse no Educandário. Tem que ir toda semana no médico. Ela tem uma irmã mais velha em Rio Branco, mas, nesses casos , a Justiça afasta da família”, afirmou Castro.

Castro disse que o pai da menina chegou a acompanhá-la no atendimento em Rio Branco. Após alguns dias, ele retornou para Tarauacá.

O pai da menina (Francisco Monteiros de Matos) cometeu suicídio ontem (16), em Tarauacá, no interior do Acre. A polícia confirmou que ele era um dos parentes investigados.

A menina chegou a ser levada pelo pai, em dezembro do ano passado, à maternidade de Cruzeiro do Sul, também no interior, para realizar um aborto, mas ele não autorizou a interrupção da gravidez.

