De 6 para 14: leitos do SUS no Hospital Santa Juliana serão ampliados em Rio Branco

Após uma reunião entre a equipe do governo do Acre e a direção-geral do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, ficou decidido que a unidade irá ampliar a oferta de leitos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), em Rio Branco. A medida favorece o sistema público de Saúde, uma vez que o hospital integra a Rede Complementar de Saúde através de convênios com a Sesacre.

Segundo o titular da pasta no estado, Alysson Bestene, a recomendação para que a ação seja concretizada é um pedido do próprio governador Gladson Cameli. A ideia é aumentar a oferta para a comunidade.

O mesmo deve ocorrer no Pronto-Socorro e no Instituto de Traumatologia, onde também a oferta de novos leitos acontecerá. No Hospital Santa Juliana, a previsão é de que a disponibilidade de leitos passe de seis para 14, oito leitos a mais.

O Santa Juliana apoia a Seascre com diversas áreas de atendimento. Após a reunião, deve haver ainda um alinhamento nos critérios de regulação e de recursos para custeio desses leitos, para só então serem, de fato, ampliados.