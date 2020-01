Após racha entre PT e PSB, Angelim sinaliza que está aberto a conversar sobre candidatura

O ex-prefeito de Rio Branco e ex-deputado federal, Raimundo Angelim (PT), divulgou em grupos internos do Partido dos Trabalhadores na tarde desta sexta-feira, 17, um posicionamento que acende uma luz vermelha no acirramento público entre o seu partido e o PSB da prefeita Socorro Neri, após ela confirmar rompimento com os vermelhos e afirmar que o ex-senador Jorge Viana estaria usando os vereadores da base para a enquadrarem, na intenção de que ela abrisse mão de disputar a reeleição de 2020.

Em seu comunicado, Angelim afirmou “que cada ser humano precisa de momentos de reflexão, de ouvir o silêncio, de fortalecer vínculos e de repensar a vida”, dando a entender que estava em momento sabático, afastado das atividades partidárias após não conseguir se reeleger ao cargo de deputado federal em 2018.

“Decidi me dar o direito de exercitar, por algum tempo essa prática, o que não significa abandonar as causas sociais e coletivas pelo bem da vida. Amigos tem cobrado uma posição minha sobre o uso de meu nome nas próximas eleições para a prefeitura de Rio Branco. A verdade: nunca declarei ou prometi a ninguém e a nenhum partido que seria candidato a prefeito em 2020, como também não recebi convites”, frisa.

Em relação a que setores da imprensa teria divulgado que Angelim estaria próximo do Senador Sérgio Petecão (PSD), que busca uma candidato de renome para a disputa das eleições, o petista desmentiu esses informes, enfatizando que “não houve conversas e nem está marcada a segunda conversa com ninguém sobre esse assunto”.

Ao final, Angelim destacou que jamais evitará debater uma possível candidatura ou conversa política. “Não me furto, nem me furtarei, em fazer boas conversas, mas não posso validar o que não aconteceu”, ressaltou o ex-prefeito, dando a entender que jamais teve conversas com outros partidos, mas que também não descarta conversar.

Nos bastidores, a informação que circula é que a manifestação de Angelim tem as digitais do ex-senador Jorge Viana e seria uma espécie de sinal informando que caso o PSB não ceda, a possibilidade de lançamento de candidatura pode ser concretizada. O ac24horas apurou que desde o ano passado Viana tem sido um incentivador para que Angelim disputasse as eleições, ao lado de Socorro Neri ou mesmo contra, principalmente após a divulgação de pesquisas de intenção de voto que colocam o petista na frente da atual prefeita.

O ac24horas tentou falar com Jorge para comentar as declarações de Neri, mas o petista desconversou tentando evitar colocar mais lenha na fogueira , afirmando apenas: “Só quero ajudar! Vou seguir assim”, pontuou.