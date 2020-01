Após homicídio em frente a UPA, Sesacre limita atendimento na Cidade do Povo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou nesta sexta-feira, 17, que após o registro de um homicídio ocorrido em frente à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, resolveu limitar os atendimentos da unidade de saúde apenas aos pacientes em situação de urgência e emergência.

Isso porque, segundo a Sesacre, devido aos danos ocasionados na unidade durante o ocorrido. “Obrigando aos profissionais a isolar parte de suas dependências. Essa condição acarretou na interrupção do atendimento a pacientes em situação de menor risco”, diz a nota da Saúde.

A orientação é que os pacientes que não estejam em situação de urgência e emergência procurem as Unidades Básicas de Saúde. “A Sesacre informa ainda que, tão logo os reparos sejam feitos, os atendimentos ambulatoriais retornarão”, finaliza.

Entenda o caso

O Conselheiro do Bonde dos 13, Antônio José de Oliveira, vulgo “Japonês” foi executado com 15 tiros na noite desta quinta-feira (16) na porta de entrada da UPA da Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, “Japonês” teria ido deixar um amigo para receber atendimento na UPA, ao chegar à frente da unidade de saúde, membros da própria facção Bonde dos 13, o abordaram e de posse de armas de fogo efetuaram vários tiros. Antônio foi atingido pelo projeteis na região do peito, abdômen, braço e nas costas. No momento da ação dos criminosos a porta da unidade de saúde foi quebrada e várias pessoas que estavam na recepção do hospital entraram em desespero e correram ao escutar os tiros. Nenhum paciente saiu ferido no ataque dos faccionários.

Segundo informações repassadas a reportagem do ac24horas, “Japonês” era conselheiro da facção responsável de recolher as taxas que os comerciantes pagam a organização criminosa, ele teria se apropriado do dinheiro e não repassou aos outros líderes da facção.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.