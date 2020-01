Agente de trânsito é nomeado como novo diretor de operação do Detran do Acre

Como o ac24horas já havia relatado com exclusividade o advogado e agente de trânsito José Tanaca é o novo diretor de operações do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran).

Pesaram a seu favor o fato de Tanaca ser da confiança do vice-governador Major Rocha, ser profundo conhecedor da autarquia e ser servidor de carreira, o que faz com que se acalma os ânimos, já que o Detran passa por diversas dificuldades como falta de empresa para limpeza de seus prédios e atraso em processos licitatórios para a contração de guinchos e abastecimento de seus veículos.

Tanaca substitui Isaías Brito que foi exonerado após desagradar o Palácio Rio Branco por remanejar recursos arrecadados pelo Detran para o cofre do estado.

Gladson disse à época: “Ora, o Detran tem R$ 15 milhões em caixa, tô juntando cada moeda para pagar as dúvidas e os salários em dias aí vem esse cidadão fazer esse tipo de postagem? Esse pensamento não condiz com quem está dentro do governo. Se ele acha que estou errado, peça para sair. Na verdade eu já adiantei e que isso sirva de lição. Quem tiver insatisfeito, peça o chapéu”.

Mas, como ser exonerado de um cargo na administração pública sem sempre significa está fora do governo, o mesmo Diário Oficial que oficializa Tanaca como diretor de operações do Detran, confirma Isaías Brito para o cargo de Diretor Executivo Operacional do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE).