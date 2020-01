Socorro Neri revela a vereadores que é candidata e rompimento com o PT é quase certo

A relação entre a gestão municipal e a base de apoio ficou definitivamente estranha e estremecida. Uma reunião entre os 4 vereadores do PT na Câmara e a prefeita Socorro Neri (PSB) ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, 15, na sede da Prefeitura de Rio Branco.

Oficialmente, segundo o líder da gestora no parlamento, vereador Rodrigo Forneck (PT), o encontro teria sido apenas para tratar da agenda do retorno dos trabalhos e consequentemente política partidária visando as eleições deste ano.

Apesar de Forneck não revelar os detalhes da conversa, o ac24horas apurou que os petistas presentes e Socorro Neri colocaram as cartas na mesa: Primeiramente a prefeita revelou de fato que será candidato nas eleições e para não ficarem por baixo na conversa, os parlamentares do PT revelaram que também terão candidato. Participaram da resenha os vereadores Jackson Ramos, Mamed Dankar, Rodrigo Forneck e o presidente da Câmara, Antônio Morais.

Mesmo alegando nos bastidores que a reunião foi amistosa, a definição de Socorro incomodou os vereadores que ainda tinham um resquício de esperança de que ela abrisse mão da candidatura para apoiar algum nome do PT, o que definitivamente não deve ocorrer. A situação ficou tão séria que pelo dois vereadores, Mamed Dankar e Jackson Ramos, que já se desentenderam publicamente com a prefeita foram até rudes em algumas colocações e teriam sido contidos por Forneck. Quem ficou olhando toda a prosa de camarote foi Antônio Morais, que estaria de malas prontas para deixar o PT rumo ao PSB da prefeita.

No encontro ainda foi colocado, que para que não houvesse rompimento, que a prefeita conversasse com os líderes do PT (leia-se Jorge Viana, Marcus Alexandre, Binho Marques e Raimundo Angelim). Neri sinalizou que iria conversar no momento mais adequado.

Após um encontro, uma série de alertas foram disparados para setoriais do PT e PSB. Em uma dessas mensagens interceptadas pelo ac24horas, mostra que militantes ligados ao PT ou qualquer outro partido serão chamados para uma conversa nos próximo dias para definirem suas situações: Se apoiam Socorro ou se vão seguir a diretriz partidária do PT lançar candidato. Como o ac24horas já havia adiantado, uma lista de exonerações deve ser oficializada no decorrer dos próximos meses, a maioria de pessoas ligadas ao ex-prefeito Marcus Alexandre, candidato derrotado nas eleições de 2018.

O ac24horas apurou ainda que o ex-prefeito Raimundo Angelim não tem interesse de ser candidato, nem pelo PT e muito menos pelo PSD, do senador Sérgio Petecão, que andou publicamente o cortejando. A expectativa é que se o PT chegar a lançar candidato, quem iria para o sacrifício seria o deputado estadual Daniel Zen.

Procurado para comentar sobre a reunião, o presidente do PT, Cesário Braga, disse apenas que a direção do Partido não teve nenhuma reunião com Socorro Neri. O mesmo questionamento foi feito ao ex-senador Jorge Viana, que preferiu ficar em silêncio.