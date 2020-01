Pesquisas decidirão candidatura do Progressistas 

O governador Gladson Cameli disse ontem através da sua secretária de comunicação, Silvânia Pinheiro de que o PROGRESSISTAS, seu partido, ter candidato próprio a prefeito de Rio Branco este ano vai depender diretamente das várias pesquisas eleitorais que serão feitas durante o período antes das convenções. Se aparecer nas aferições um nome bem situado do partido, destacou que neste caso não terá como conter o lançamento de uma candidatura própria. No áudio enviado ontem ao BLOG DO CRICA, a secretária disse estar o secretário Thiago Caetano liberado para tentar viabilizar o seu nome e que, o governador o considera um de seus mais importantes auxiliares e com todas as condições de ser candidato a prefeito. Mas quem vai dizer se o Thiago será candidato a prefeito será como ele vir a aparecerá posicionado nas pesquisas de opinião pública, destacou Silvânia. O Gladson, ao que indicam as declarações da secretária, optou pela cautela antes de definir sobre seu apoio a uma candidatura à PMRB.

NÓ GÓRDIO

O problema do PROGRESSISTAS é que, mesmo o partido estando no comando do Estado com o filiado Gladson Cameli, não tem um nome de densidade eleitoral para se cacifar de pronto na disputa da PMRB. Por isso, o Thiago Caetano tem de correr contra o relógio para se viabilizar.

ERA PARA TER LARGADO

O comando do PROGRESSISTAS dormiu no ponto na questão da candidatura a prefeito de Rio Branco. Era para estar trabalhando um nome desde o ano passado e não entrar de afogadilho.

NEM COMO PENSAR

A corrida eleitoral chegou a um estágio em que não há nem como se pensar em uma candidatura única no campo dos partidos que integraram a aliança que elegeu o Gladson, porque o MDB, SOLIDARIEDADE e PSDB, estão com candidatos definidos e irreversíveis.

COLIGAÇÃO DOS NANICOS

A prefeita Socorro Neri vai ter como único escape para as alianças – se candidata à reeleição for – a companhia dos partidos nanicos, que na verdade são quase cartoriais e existem no nome. É o caso do PODEMOS, que gira em torno dos irmãos Raimundinho e Railson Corrêa.

SONHO RECOLHIDO

O vereador Emerson Jarude recolheu o sonho de ser candidato a prefeito de Rio Branco, deve filiar-se ao MDB, mas para disputar a reeleição e apoiar o amigo Roberto Duarte à PMRB.

PARA DEFINIR A PARADA

Uma comissão de notáveis do MDB vai hoje à Brasiléia para ver se desata o nó da sonhada candidatura da ex-deputada Leila Galvão a prefeita do município, pelo partido. Terão uma conversa decisiva. O MDB sabe não ter nome nos atuais quadros da oposição para bater a bem avaliada prefeita Fernanda Hassem (PT), por isso o movimento para filiar a Leila no MDB.

“NADA A VER COM ESTA BESTEIRA”

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) disse não ter “nada a ver com a besteira” de erguer dois dinossauros na entrada da cidade para atrair turistas, como quer a tagarela secretária de Turismo, Eliane Sinhasique. “Destinei uma emenda parlamentar para alavancar o turismo, não para fazer pórtico com estátuas de dinossauros. Quem é que vai vir ao Acre para ver replicas de dinossauros?” Foi a indagação que fez ontem irritado ao BLOG, o autor da emenda.

NENHUMA CONVERSA

O presidente do diretório municipal do MDB, deputado Roberto Duarte, descartou ontem ao BLOG qualquer iniciativa de aproximação política com o governador Gladson Cameli, que implique em o partido não ter candidato á PMRB e a independência de suas posições.

FORA DO CENÁRIO

O senador Petecão (PSD) admitiu ontem ao BLOG DO CRICA que está ciente de que a prefeita Socorro Neri não deixará o PSB para disputar a prefeitura pelo PSD. E acha difícil a vinda do ex-prefeito Angelim (PT), com quem terá uma última conversa dia 5 próximo, de entrar no PSD.

TODOS OS CAMINHOS LEVAM AO MDB

Neste contexto, Petecão admite que tudo caminha para fechar uma aliança do PSD com o MDB, para apoiar a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) à prefeitura de Rio Branco. Neste contexto o PSD, por certo, poderá indicar Marfisa Galvão (PSD) de vice.

CANTO DA SEREIA

O prefeito do Bujari, Romualdo de Sousa, caiu no canto da sereia dos dirigentes regionais do PROGRESSISTAS para deixar o PCdoB , entrar no partido e se deu mal, porque a cúpula municipal se recusa a chancelar seu nome como candidato à reeleição da sigla.

EQUÍVOCO GRANDE

Os prefeitos que deixaram os seus partidos de origem para entrar no PROGRESSISTAS, cometeram um equívoco grande ao avaliar que estando no partido do governo terão facilidades para se reeleger. Vão ser avaliados pelo que fizeram ao longo dos mandatos.

DECISÃO SEDIMENTADA

A candidatura do empresário Jarbas Soster (AVANTE) para a prefeitura de Rio Branco é decisão sedimentada, segundo o próprio. Será uma candidatura descolada do governo e da prefeitura.

NÃO DÁ PARA ENTENDER

Manuel Urbano é um município diminuto, de poucas ruas, poucas casas, onde todo mundo sabe quem é quem. Como é que a polícia deixa proliferar uma organização criminosa, ao ponto de se ter matança bárbara, como o esquartejamento de uma pessoa, manchete da mídia?

ELUCIDAÇÃO RÁPIDA

Pelo menos, o homicídio foi elucidado e os autores do barbarismo foram presos em seguida.

ADVERSÁRIO INTERNO

O colega de jornalismo Rogério Wenceslau entra no jogo da disputa pela prefeitura de capital. Um nome qualificado, o seu maior adversário está no seu próprio partido, o PSL, que não tem uma estrutura forte, que possa dar suporte á sua campanha. Este será o principal obstáculo.

NÃO FUNCIONOU

O jornalista Rogério Wenceslau (PSL) terá também de procurar outro mote de campanha que não seja centrado no presidente Jair Bolsonaro. Eleição municipal é regionalizada. Vide o Bolsonaro, que explodiu de votos no Acre e seu candidato ao governo, Ulysses Araújo, teve uma votação pífia. Mas deixando a observação de lado, sua candidatura melhora o debate.

CANDIDATO EM CADA ESQUINA

A eleição vem com um fato novo, o grande número de candidatos a prefeito. A saber, até aqui: Roberto Duarte (MDB), Socorro Neri (PSB), Vanda Milani (SD), Sanderson Moura, Jarbas Soster (AVANTE), Pedro Longo (PV), Minoru Kinpara (PSDB) e o nome a ser definido pelo PT.

PARA TODOS OS GOSTOS

Ao todo poderemos ter oito candidatos disputando a prefeitura de Rio Branco, o que é salutar para a democracia, porque deixará ao eleitor maiores opções para dar o seu voto à PMRB.

DEVE ESTAR RADIANTE

Quem toda razão para estar radiante com o grande número de candidatos é a prefeita Socorro Neri, nada melhor para quem estar no poder a pulverização de votos com vários candidatos.

NÃO ENTENDI

Não deu para entender a razão pela qual o sindicato da Saúde está se posicionando contra a adoção do ponto eletrônico na SESACRE. Não é uma medida moralizadora para evitar a falta ao trabalho? É tudo simples: basta o servidor comparecer ao trabalho no horário estipulado.

A MESMA REGRA

A mesma regra se aplica aos médicos. Quando se tem um contrato de trabalho há uma carga horária a ser cumprida. O ponto eletrônico não trará problema algum ao bom profissional.

NÃO SE EMENDA

Tião Bocalom, pela votação obtida, teria ganhado uma vaga de deputado federal no campo político que apoiou o governador Gladson Cameli. E olhe que, não faltaram convites! Foi acreditar que o Bolsonaro ia transferir votos ao candidato ao governo do PSL e se ferrou. Agora acalenta que pode ser deputado pelo tapetão. Pode até ser, mas fica na base do “se”.

VAI DAR MERDA

Esta prática rotineira de secretário pegar carona em licitações vai dar merda. Aguardem!

NÃO SABE QUANTO CUSTA

O governo está dando fardamento de graça e ainda tem gente reclamando das cores do uniforme, como se fosse para participar de um desfile de moda e não para ter acesso às aulas. Quem reclama não sabe quanto custa a um pai de família pobre bancar a farda dos filhos.

EXTREMA CONFIANÇA

Não é de graça que o senador Márcio Bittar (MDB) vem sendo escalado para ser o Relator dos projetos mais importantes do governo Bolsonaro, a escolha se dá por ele ser confiável e estar afinado ideologicamente com a pauta econômica do governo. Está em alta no Planalto.

FRASE DO DIA

“Na política, os ódios comuns são a base das alianças”. Alexis de Tocqueville.