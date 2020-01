No Juruá, famílias são removidas de casa após desbarrancamento

Duras famílias moradoras do bairro Miritizal, localizado no município de Cruzeiro do Sul, tiveram de ser removidas de suas residências esta semana após a vazante do Rio Juruá. Isso porque algumas áreas situadas às margens do manancial começaram a ceder e desbarrancar.

O diretor de Defesa Civil do Município, José Lima, informou ao portal local Juruá Em Tempo que as casas das duas famílias retiradas do bairro corriam risco de ceder ainda mais terra.

Para a próxima semana, há previsão de que mais uma família precisará ser removida do bairro. “Sempre que há uma vazante no rio a gente tem esse problema de desbarrancamento. Estamos com uma área de 70 metros atingida”, disse o diretor.

Segundo Lima, desde o início da gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro mais de 20 famílias foram retiradas de áreas de risco do bairro Miritizal e Boca do Môa.