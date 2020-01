Movimento Negro do Acre critica ausência de crianças negras em apresentação de novos uniformes

O casal Cosmo Ribeiro Moura, 43 anos, e Teresa da Silva Santos, 64 anos, foram mortos a tiros e a golpes de terçado em uma residência localizada no Ramal do Macarrão, na Travessa Castanheira, no bairro Belo Jardim I, no segundo distrito de Rio Branco.

O duplo homicídio foi registrado pela madrugada desta quinta-feira (16). Segundo informações preliminares apuradas pelo ac24horas, bandidos fortemente armados invadiram a residência do casal com intuito de roubar o carro modelo Fiat Pálio. Durante a ação, os meliantes iniciaram uma luta corporal com o homem da casa e atiraram contra a sua esposa de 64 anos. Não satisfeitos, os homens fizeram ainda vários cortes de terçado, chegando a degolar as vítimas.

Ao tentar fugir com o veículo, os bandidos acabaram perdendo o controle da direção e atolaram o carro numa vala. Com isso, tiveram que fugir a pé. As cenas registradas na casa, que não tem muro e apenas uma porta que leva direto ao quarto, chocaram os policiais e moradores da região. Até o momento nenhum dos bandidos foi encontrado.

O Comandante da Policia Militar, Coronel Ulysses Araújo, esteve no local do crime e confirmou que Teresa seria sogra da secretária de fazenda, Semírames Dias.