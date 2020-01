Governo diz trabalhar com celeridade para elucidar morte de familiares da secretária da Fazenda

A equipe do governador Gladson Cameli (Progressistas) emitiu uma nota de pesar na tarde desta quinta-feira, 16, pela morte dos familiares da secretária de estado da Fazenda, Semírames Dias. A nota, assinada por Cameli, diz que a Polícia Civil e demais órgãos de segurança do estado estão trabalhando para elucidar o caso com celeridade. De acordo com o governo, o trabalho é para que “os autores do crime sejam devidamente responsabilizados no que exige a legislação penal vigente”.

“Presto minhas condolências e rogo pela graça do Espírito Santo sobre todos os seus familiares e amigos neste momento de profunda tristeza”, assina Gladson.

Cosmo Ribeiro Moura, de 43 anos, e Teresa da Silva Santos, de 64 anos, foram mortos a tiros e a golpes de terçado em uma residência localizada no Ramal do Macarrão, na Travessa Castanheira, no bairro Belo Jardim I, no segundo distrito de Rio Branco na madrugada desta quinta.

Os bandidos teriam invadido a residência do casal para roubar um carro. Até a manhã de hoje, nenhum dos bandidos havia sido encontrado. O Comandante da Policia Militar, Coronel Ulysses Araújo, esteve no local do crime e confirmou que Teresa seria sogra da secretária de fazenda, Semírames Dias.