Governador reúne primeiro escalão para avaliar erros de 2019

A executiva regional do MDB no Acre já percorre os municípios do estado em busca de fortalecer e firmar pré-candidaturas a prefeito e vereadores para as eleições 2020. Nessa quarta-feira, 15, o deputado estadual Roberto Duarte representou o presidente do partido no estado, deputado federal Flaviano Melo, em Sena Madureira, onde parabenizou o prefeito Mazinho Serafim pelo trabalho que vem desempenhando como gestor da cidade.

O encontro ocorreu junto à equipe e companheiros de Mazinho. “É sempre um prazer receber nossos colegas, representantes do MDB em Sena Madureira, pois tem sido um partido que tem ajudado a prefeitura a melhorar a vida dos moradores por meio de emendas parlamentares, principalmente. O apoio que recebemos do MDB é o mesmo que eu, como gestor, também dou ao partido, que tanto tem olhado com carinho ao nosso município”, disse o prefeito de Sena.

“A mensagem da nossa executiva estadual é de que nos precisamos nos unir cada dia mais. Hoje, o MDB, dentro dos 22 municípios do Acre, já tem pré-candidaturas a prefeito em 18 desses municípios”, disse Duarte. Segundo ele, o fato demonstra a grandiosidade do partido no estado.

“Nós da executiva estamos buscando afinar ainda mais em todas as executivas municipais com nossos pré-candidatos a vereadores e prefeitos, dizendo a todos que é de suma importância e prioridade ao partido a reeleição dos nossos prefeitos”, explicou.

O deputado destacou a satisfação em ter um dos melhores gestores municipais representando o partido em Sena Madureira, que é Mazinho Serafim. “O melhor gestor do município dentro do MDB. Isso é fundamental para nós. Parabenizo o prefeito e toda e sua equipe”.

De acordo com o parlamentar, os encontros estão servindo para fortalecimento das pré-candidaturas a prefeito em todo o Acre.