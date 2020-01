Filha de Chico Mendes faz aliança com líderes indígenas contra políticas de Bolsonaro

Thaline é estudante de Engenharia Civil em Rio Branco e está para se formar na área, mas foi na dança que se encontrou verdadeiramente, em meados de 2014. Muitos ainda não sabem, mas a acreana de apenas 22 anos é uma das youtubers mais assistidas atualmente entre os amantes da K-pop, um estilo de música coreano que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário artístico mundial entre os jovens.

Os números impressionam: seu canal na plataforma, chamado Frost Dance Cover, já possui mais de 9 milhões de visualizações e conta com 146 mil inscritos. De longe, uma das acreanas de maior sucesso no YouTube, apesar de seu maior público pertencer a outros estados brasileiros e até outros países.

Quem costuma transitar pelas ruas da capital acreana certamente já deve ter visto a menina coreografando e gravando seus vídeos. O cenário é, em sua maioria, cartões postais da cidade. Ela conta que conheceu o estilo K-pop no próprio YouTube. “Era um Music Vídeo do grupo Girls’ Generation, com a música I Got a Boy. A partir do momento que vi, me apaixonei e já senti vontade de aprender a coreografia”. Foi aí que Thaline começou a pesquisar e conhecer mais sobre a indústria e chegou a grupos formados por garotos – os chamados boy groups. “Quanto mais eu procurava, mais minha lista de “coreografias para aprender” aumentava”, explica.

Com o passar do tempo, a jovem percebeu que surgiram muitos criadores de conteúdo na internet que produziam vídeos coreografando músicas K-pop. “Muita gente gostava de assistir, então eu pensei: “por que ao invés de apenas aprender as coreografias, eu não gravo vídeos e posto também?”. O plano foi colocado em prática no dia 28 de junho de 2015, quando Thaline criou seu canal, o Frost Dance Cover.

“Dance Cover se refere ao conteúdo do meu canal e “Frost” é um apelido que ganhei desde a vez que fiz um cosplay do personagem Jack Frost. Eu continuo até hoje fazendo meus vídeos. Posto dance covers em público, alguns desafios de dança e tutoriais. Todos relacionados com o K-pop dance”, relata.

Aulas de dança

As aulas de dança voltadas a esse estilo musical só começaram ano passado, mesmo sem nunca ter cogitado a hipótese por se considerar uma pessoa extremamente tímida. “É algo que jamais imaginei fazer, pois sempre fui uma pessoa muito tímida. Mas essas aulas vêm me ajudando bastante a melhorar tanto como professora, quanto como pessoa”, diz Thaline.

Hoje, ela possui sete alunas, que também são apaixonadas pelo estilo. Os vídeos das aulas são publicados em seu perfil no Instagram, o @workfrost, que ela criou justamente para compartilhar seu trabalho como professora de dança.

Retorno financeiro

Questionada se seu canal já lhe rende frutos financeiros, a jovem diz que sim, mas não com a maioria dos vídeos. “Pois não tem como monetizar vídeos que possuem músicas que pertencem a terceiros. A maioria do dinheiro que é produzido com meus vídeos é mandado para as empresas de K-pop. Mas eu consigo ganhar um dinheiro quando faço vídeos de tutoriais, por exemplo”, salienta.

Thaline destaca que não tem um retorno financeiro alto porque dos vídeos que publica, os que possuem mais visualizações são os tradicionais dance covers, onde ela não consegue monetizar. “Então eu faço mais por gostar mesmo. Meu objetivo principal de criar o canal sempre foi por querer mostrar para os outros as coreografias que gosto de dançar. E eu sempre gostei de editar vídeos. Então para mim é maravilhoso”, comemora.

Sobre K-pop

Tendência da música e da internet, o gênero, está fazendo o maior sucesso entre os jovens e tem criado uma legião de seguidores. K-pop vem de “Korean Pop”, um estilo de música pop originado da Coreia do Sul que ganhou popularidade no Leste da Ásia nos anos 90, e ultimamente invadiu o Ocidente.

As bandas do gênero são, geralmente, grupos formados por vários integrantes, cada um com sua característica marcante, músicas chicletes, mega produções em clipes, shows e muitas coreografias. O gênero estourou com o sucesso da música Gangnam Style, do Psy, em 2012.