Bandidos invadem farmácia no Manoel Julião, rendem funcionários e fazem o limpa

Com exceção do Riozinho do Rôla e do Rio Juruá, todos os demais rios do Estado do Acre voltaram a subir nesta quinta-feira (16). Em vários pontos, os rios estavam estabilizados ou em vazante e foram recebendo muita água desde o começo da semana.

No entanto, o Rio Acre em Rio Branco apresenta nível de 9,48 metros na leitura da manhã desta quinta-feira, mostrando-se abaixo da média histórica de 9,61 metros para o período.

O acumulado de chuva do início do mês de janeiro (1/1) até hoje (16) mostra que a estação de monitoramento do Seringal Guarany (151,6 mm), Ponte do Rio Liberdade (150,2 mm), Aldeia dos Patos registrou (137,6 mm), Espalha – S. Belo Horizonte (136,6 mm) e Rio Rola (77,6 mm) registram os maiores acumulados.

O acumulado de chuva do início desde o começo de janeiro para as estações de monitoramento que possuem série climatológica para efeito de comparação -onde é possível observar se a chuva está abaixo ou acima do esperado para o mês – indica que os maiores acumulados de chuva registrados foram em Brasileia, onde choveu 236 milímetros; Xapuri (222,6 mm), Assis Brasil (221,2 mm), Manoel Urbano (144,2 mm), Capixaba (121,6 mm), Cruzeiro do Sul INMET (116,6 mm) e Tarauacá (88,2 mm).

Os dados são do Governo do Estado do Acre.