Após suspeita de fraudes levantada pelo MP, prefeito de Acrelândia revoga concurso

O prefeito de Acrelândia, Ederaldo Caetano, após receber a recomendação do Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu revogar o processo seletivo simplificado Nº (02/2019). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (16).

O certame tratava sobre a contratação temporária de servidores para preenchimento de cargos para prestação de serviços na administração pública municipal.

O processo seletivo era investigado por uma suposta fraude após o recebimento de denúncias anônimas, informando acerca de diversos candidatos aprovados no processo seletivo como sendo, em tese, parentes dos Membros da Comissão, o que apesar de cair no limbo jurídico da legislação municipal, violaria os princípios da moralidade e da impessoalidade, ambos com envergadura constitucional.