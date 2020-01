Acordo entre Conab e Caixa facilita pagamento do PAA aos agricultores do Acre

O militante histórico do MDB Pádua Bruzugu, que na verdade se chama Antônio de Pádua Vasconcelos da Cunha, continua prestigiado no governo Gladson Cameli.

Após formar uma dupla dinâmica na Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) ao lado de Júlio César Moura de Farias, o “Roxinho”, uma das figurais mais conhecidas da política acreana, Pádua foi demitido de seu cargo de diretor executivo da autarquia.

Mas, a demissão de Pádua não durou nenhum dia. No mesmo Diário Oficial desta quinta-feira, 6, Pádua ganha nova nomeação. Continua diretor executivo, mas agora no Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Além do prestígio, Pádua permanece com o salário de cerca de 15 mil reais que o valor pago pelo governo do Acre à um diretor executivo.