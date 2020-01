Valor da produção agropecuária do Acre cresce, mas ainda é menor que o de 2017

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Acre encerrou 2019 com R$1.975.673.992,00, R$202.247.910,00 a mais que o resultado de 2018. Pode ser sinal de recuperação já que em 2017 o VBP acreano foi de R$2.289.136.312,00. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

No Brasil, o VBP foi de R$ 630,9 bilhões, 2,6% acima do obtido no ano anterior. O valor é recorde para a série histórica, iniciada em 1989, superando o VBP de 2017 (R$ 627,1 bilhões). No ano passado, as lavouras geraram um valor de R$ 411,1 bilhões e a pecuária, R$ 219,8 bilhões.

De acordo com nota técnica do Departamento de Financiamento e Informação, da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o ano de 2019 foi marcado pelo “crescimento extraordinário do faturamento do milho e o desempenho também excepcional da pecuária, com crescimento real de 9%. As lavouras sofreram redução de 0,5%”.

Os produtos que mais se destacaram foram: algodão, milho, amendoim, banana, batata-inglesa, feijão, mamona e tomate. “Esses lideraram o crescimento, e juntamente com a pecuária, foram responsáveis pela elevada geração de renda na agricultura”, diz a nota.

Em nível nacional, o Governo diz que pode-se atribuir como força propulsora do crescimento, em grande parte, o aumento das vendas para o mercado internacional, que nos últimos meses de 2019 teve forte impacto na alta da pecuária – destacam-se a expansão das exportações de carne bovina, suína, frango, bem como o aquecimento do consumo interno de ovos, entre outros.