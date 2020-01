Tentamen é tombada como patrimônio histórico e cultural

Átila Pinheiro, ex-secretário de obras e um dos nomes fortes da gestão do ex-governador Sebastião Viana, vai continuar no Nordeste em 2020.

É que o governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 15, a prorrogação da cessão de Atila, que é engenheiro civil e servidor público do Acre, para prestar serviço ao governo do estado da Bahia até o final deste ano. O decreto afirma que a cessão é sem ônus para o poder púbico acreano. Pinheiro já havia sido cedido em 2019 ao governo baiano.

A Bahia é governada por Rui Costa e é um dos quatro estados do país, junto com Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que é administrada pelo Partidos dos Trabalhadores.